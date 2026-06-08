Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, передает BAQ.kz.

Глава государства направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю победы возглавляемой им партии на выборах в Национальное собрание Армении.

В сообщении отмечается, что, по предварительным оценкам большинства международных наблюдателей, голосование прошло в соответствии с действующим законодательством страны, открыто и при соблюдении необходимых условий для свободного волеизъявления граждан.

Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Армении дальнейших успехов в работе и реализации задач, направленных на развитие государства и защиту национальных интересов страны.

Президент также подчеркнул готовность Казахстана продолжать активное взаимодействие с Арменией по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес.

В завершение глава государства пожелал армянскому народу мира, стабильности, благополучия и дальнейшего процветания.