Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах
Глава государства подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему развитию партнерства с Арменией.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, передает BAQ.kz.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю победы возглавляемой им партии на выборах в Национальное собрание Армении.
В сообщении отмечается, что, по предварительным оценкам большинства международных наблюдателей, голосование прошло в соответствии с действующим законодательством страны, открыто и при соблюдении необходимых условий для свободного волеизъявления граждан.
Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Армении дальнейших успехов в работе и реализации задач, направленных на развитие государства и защиту национальных интересов страны.
Президент также подчеркнул готовность Казахстана продолжать активное взаимодействие с Арменией по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес.
В завершение глава государства пожелал армянскому народу мира, стабильности, благополучия и дальнейшего процветания.
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