Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Глава государства подчеркнул значительный вклад председателя КНР в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Си Цзиньпин по случаю его дня рождения.
В своем послании глава государства отметил значительный личный вклад лидера Китая в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной поддержке.
Президент выразил уверенность, что в период нынешнего «золотого тридцатилетия» казахстанско-китайских отношений сотрудничество между двумя государствами продолжит активно развиваться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Китая – благополучия, стабильности и процветания.
Днем ранее Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю дня рождения.
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