Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Си Цзиньпин по случаю его дня рождения.

В своем послании глава государства отметил значительный личный вклад лидера Китая в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной поддержке.

Президент выразил уверенность, что в период нынешнего «золотого тридцатилетия» казахстанско-китайских отношений сотрудничество между двумя государствами продолжит активно развиваться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Китая – благополучия, стабильности и процветания.

Днем ранее Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю дня рождения.