Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой –достижением долгожданного мира в секторе Газа, передает BAQ.KZ.



Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

Ранее Трамп заявил о завершении войны в Газе.

Сегодня ХАМАС и Израиль освободили всех заложников.