  • 13 Октября, 18:42

Токаев поздравил Трампа с достижением долгожданного мира в секторе Газа

Сегодня, 17:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Ramadan Abed Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
85
Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой –достижением долгожданного мира в секторе Газа, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

Ранее Трамп заявил о завершении войны в Газе.

Сегодня ХАМАС и Израиль освободили всех заложников. 

Самое читаемое

Наверх