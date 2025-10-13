Токаев поздравил Трампа с достижением долгожданного мира в секторе Газа
Сегодня, 17:27
85Фото: REUTERS/Ramadan Abed
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой –достижением долгожданного мира в секторе Газа, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев считает, что Президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Ранее Трамп заявил о завершении войны в Газе.
Сегодня ХАМАС и Израиль освободили всех заложников.
