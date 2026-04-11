  • Главная
  • Новости
  • Токаев поздравил Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»

Токаев поздравил Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»

Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки

Сегодня 2026, 08:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 08:17
Сегодня 2026, 08:17
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2», передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил поздравительное письмо Президенту США по случаю успешного завершения миссии «Артемида-2», ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса. 

Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других инициатив в космической сфере.

Напомним, американский космический корабль Orion миссии «Артемида-2» успешно приводнился в Тихом океане.

Самое читаемое

Наверх