Токаев поздравил Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»
Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки
Сегодня 2026, 08:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента США Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2», передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства направил поздравительное письмо Президенту США по случаю успешного завершения миссии «Артемида-2», ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса.
Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других инициатив в космической сфере.
Напомним, американский космический корабль Orion миссии «Артемида-2» успешно приводнился в Тихом океане.
