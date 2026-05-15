В Туркестане стартовал саммит ОТГ с участием Токаева и лидеров тюркских государств

В Туркестане стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидеров стран-участниц объединения. Главными темами встречи стали искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества. В мероприятии принимают участие главы государств-членов ОТГ, включая Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ

В ходе саммита стороны обсудят актуальные вопросы регионального взаимодействия, развитие торгово-экономических связей, транспортных коридоров, а также расширение сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.

Ключевой темой встречи в этом году обозначены искусственный интеллект и цифровое развитие. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по вопросам цифровой трансформации, внедрения ИИ и совместных технологических инициатив в рамках тюркского пространства.

Туркестан выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира. По итогам встречи ожидаются совместные заявления и новые договоренности между странами-участницами организации.