В Туркестане стартовал саммит ОТГ с участием Токаева и лидеров тюркских государств

Лидеры тюркских государств обсудят искусственный интеллект, цифровизацию и будущее регионального сотрудничества.

Фото: Архивное фото Акорда
В Туркестане стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидеров стран-участниц объединения. Главными темами встречи стали искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества. В мероприятии принимают участие главы государств-членов ОТГ, включая Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе саммита стороны обсудят актуальные вопросы регионального взаимодействия, развитие торгово-экономических связей, транспортных коридоров, а также расширение сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.

Ключевой темой встречи в этом году обозначены искусственный интеллект и цифровое развитие. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по вопросам цифровой трансформации, внедрения ИИ и совместных технологических инициатив в рамках тюркского пространства.

Туркестан выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира. По итогам встречи ожидаются совместные заявления и новые договоренности между странами-участницами организации.

Ранее корреспондент BAQ.KZ подробно изучила, как за последние годы отношения Казахстана и Турции вышли далеко за рамки символического «тюркского братства» и постепенно превратились в прагматичный союз, основанный на логистике, инвестициях, энергетике и технологиях. Сегодня Астану и Анкару связывают уже не только общая история и культура, но и транспортные коридоры, многомиллиардные проекты, искусственный интеллект и цифровая трансформация.

Напомним, в беседе с BAQ.KZ доктор, преподаватель кафедры международных отношений Университета Османие имени Коркута Аты (Турция) Эмрах Кая заявил, что тема искусственного интеллекта впервые становится одной из центральных в повестке ОТГ, поскольку тюркские государства стремятся адаптироваться к новым глобальным технологическим изменениям и усилить собственную интеграцию.

