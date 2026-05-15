Токаев предложил создать в Астане центр развития тюркского мира

Говоря точнее, глава государства отдельно остановился на развитии международного сотрудничества в сфере образования и науки, отметил поддержку Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

"Этому университету была оказана необходимая финансовая и первоначальная поддержка. Призываю всех вас внести свой вклад в создание нового центра тюркской цивилизации. Выражаю вам благодарность за поддержку этой инициативы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Центр посвященный развитию тюркского мира

Президент также сообщил о новой инициативе Казахстана, которая может получить международное продолжение.

"Кроме того, мы планируем создать в Астане специальный центр, посвященный развитию мудрого тюркского мира. Его целью станет широкая популяризация истории и культуры народов степи. Считаем необходимым призвать государства и все наши братские народы поддержать этот проект и принять в нем активное участие", - заявил Глава государства.

Отдельное внимание в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев уделил научно-технологическому сотрудничеству и развитию единой терминологической базы тюркского мира.

"Следующий важный вопрос - технологическое развитие и гуманитарные связи. Необходимо сформировать общую терминологическую основу для тюркских государств. Недавно Тюркская академия выпустила восьмитомные терминологические словари на английском, русском и тюркских языках. Это будет способствовать унификации и завершению научно согласованной версии", - отметил Президент Казахстана.

Таким образом, Казахстан предложил расширить гуманитарное и научное сотрудничество внутри ОТГ, сделав акцент на сохранении общего исторического наследия, развитии образования и формировании единого интеллектуального пространства.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Организации тюркских государств с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и лидеров стран-участниц объединения. Стороны обсуждают актуальные вопросы регионального взаимодействия, развитие торгово-экономических связей, транспортных коридоров, а также расширение сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.