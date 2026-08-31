Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства примет участие в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также во встрече высокого уровня в формате «ШОС+».
Кроме того, в программе рабочего визита – участие Касым-Жомарта Токаева в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.
В международном аэропорту Манас Президента Казахстана встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Ранее Токаев поздравил Садыра Жапарова с 35-летием Независимости Кыргызстана. В поздравительной телеграмме Президент подчеркнул братский характер отношений двух стран и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества.
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