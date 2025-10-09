  • 9 Октября, 18:58

Токаев прибыл во Дворец приемов в Душанбе

Сегодня, 18:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
78
Фото: Акорда

Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия – Россия", передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее стороны обсудили ход реализации ключевых договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Самое читаемое

Наверх