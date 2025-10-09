Токаев прибыл во Дворец приемов в Душанбе
Сегодня, 18:01
78Фото: Акорда
Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия – Россия", передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее стороны обсудили ход реализации ключевых договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
