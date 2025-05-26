В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы, передает BAQ.KZ.



Глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.

24 мая Президент назначил Дархана Сатыбалды акимом Алматы.

Позже на встрече с активом города Премьер-министр озвучил слова благодарности от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес экс-акима Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово- экономического потенциала города.