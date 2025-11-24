Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса. Президент отметил важность укрепления многопланового сотрудничества с ЕС, назвав его одним из ключевых и надёжных партнеров Казахстана, передает BAQ.kz.

Токаев подчеркнул значение Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие которого отмечается в этом году, и положительно оценил диалог ЕС со странами Центральной Азии.

Эдуардс Стипрайс, в свою очередь, подтвердил готовность Европейского Союза к дальнейшему развитию практического взаимодействия с Казахстаном по широкому кругу региональных и двусторонних вопросов.

