  • 5 Августа, 10:24

Токаев принял участие в неформальной встрече лидеров Центральной Азии

Глава государства находится с рабочим визитом в Туркменистане.

Сегодня, 10:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
31
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона. 

Ранее президент прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН.

Самое читаемое

Наверх