Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.

Ранее президент прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН.