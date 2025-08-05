Токаев принял участие в неформальной встрече лидеров Центральной Азии
Глава государства находится с рабочим визитом в Туркменистане.
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
31Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии, передает BAQ.KZ.
Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии.
В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.
Ранее президент прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН.
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