Токаев освободил от должностей четырех чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ряд кадровых решений. От занимаемых должностей освобождены посол Казахстана в Северной Македонии, заместитель министра обороны и заместитель Управляющего делами Президента.

Указом Главы государства Сатыбалды Буршаков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония.

Другим распоряжением Президента Дархан Ахмедиев освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана.

Также Абай Алтай освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Ербол Адаев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента.

Все четверо вошли в утвержденный партией «Әділет» список кандидатов, которым распределены депутатские мандаты Курултая первого созыва. Партия получила по итогам выборов 110 из 145 мест.