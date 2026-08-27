Стало известно, кто войдет в Курултай от партии «Әділет»

В Астане состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Әділет» под председательством Айбека Дадебая. На заседании утвердили список из 110 кандидатов, получивших депутатские мандаты в однопалатном парламенте Казахстана.

Соответствующее решение и партийный список направлены в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации депутатов Курултая первого созыва.

Кто вошёл в состав фракции

В новом составе будут работать 37 женщин, что составляет 33,6% от общего числа депутатов. Молодёжь представлена 13 депутатами, ещё два мандата получили люди с инвалидностью.

Представители других национальностей составляют 21 человека, или 19% состава фракции. Средний возраст депутатов – 46,7 года.

В Курултай также вошли 13 бывших членов Национального курултая.

Парламентский опыт имеют 24 депутата. Из них 20 ранее являлись депутатами Мажилиса, ещё четверо работали в Сенате. Кроме того, 26 человек ранее избирались депутатами маслихатов.

Кто имеет опыт государственной работы

В состав фракции вошли 10 представителей Президентского молодёжного кадрового резерва, четыре члена Совета по молодёжной политике при Президенте и пять представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Среди депутатов также есть специалисты различных сфер. В частности, в составе фракции три эколога, два представителя волонтёрского движения и четыре специалиста в сфере IT.

Сколько мандатов получила партия

По итогам выборов партия «Әділет» набрала 71,17% голосов и получила 110 из 145 депутатских мандатов.

Поддержку партии оказали более 6,5 млн казахстанцев.

На заседании Бюро также утвердили Положение о депутатской фракции партии «Әділет» в Курултае.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан к партии и курсу проводимых в стране реформ.

По его словам, теперь главная задача партии и депутатской фракции заключается в том, чтобы оправдать это доверие конкретными делами и результатами.

Кто вошёл в список депутатов

Полный список из 110 кандидатов, утверждённых партией «Әділет»:

1. Авершин Константин Викторович

2. Адаев Ербол Даненович

3. Адамбеков Тлектес Серикбайулы

4. Аймагамбетов Асхат Канатович

5. Аймаганова Айжан Талгатовна

6. Алимкулов Бекжан Мухидинович

7. Алтай Абай

8. Атабаева Гульзира Нуржановна

9. Атамкулова Гульназ Турехановна

10. Ахмедиев Дархан Мейрамович

11. Баденова Асель Жанбулатовна

12. Байсакова Зульфия Мухамедбековна

13. Басин Вадим Борисович

14. Батырбеков Эрлан Гадлетович

15. Башимов Марат Советович

16. Бекназаров Нурлан Кудиярович

17. Больгерт Евгений Андреевич

18. Буршаков Сатыбалды Ересович

19. Годунова Наталья Николаевна

20. Дадебай Айбек Аркабайулы

21. Данилов Александр Сергеевич

22. Джаманкулова Карлыгаш Калибековна

23. Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна

24. Дилдабек Дидарбек Жумагалиулы

25. Ерназар Шынасыл Женисович

26. Есимханов Сунгат Куатович

27. Ашимжанов Жанарбек Садыканович

28. Закиева Динара Болатовна

29. Имашева Снежанна Валерьевна

30. Искандерова Акерке Нургалиевна

31. Карабасова Лаура Чапаевна

32. Каринова Шолпан Танатовна

33. Кемалов Мейрамбай Тамабаевич

34. Карибек Даулет Жамаубаевич

35. Кожаев Марат Шадетханович

36. Кожахметова Лаззат Таймыровна

37. Кузиева Замира Закировна

38. Кучинская Юлия Владимировна

39. Камзабекулы Дихан

40. Медеуова Дана Темиртаевна

41. Нахбаева Гулисхан Сайфулиновна

42. Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович

43. Оспанбеков Амирбек Канатбекович

44. Перепечина Ольга Валентиновна

45. Петров Константин Викторович

46. Пономарёв Сергей Михайлович

47. Пулатов Шерзод Аббозович

48. Рожин Максим Николаевич

49. Рымжанов Мади Рысбекович

50. Савельева Татьяна Михайловна

51. Саиров Ерлан Бияхметович

52. Сарым Айдос Амироллаович

53. Скакова Айжан Амангельдиковна

54. Смышляева Екатерина Васильевна

55. Сугирбай Аят Исатаевич

56. Сулаймонова Русана Руслановна

57. Сулейменова Айсулу Канатовна

58. Темербаева Айжан Маратовна

59. Тен Ирина Сергеевна

60. Токтамурат Армангуль

61. Хаирова Асель Ануаровна

62. Шапак Унзила

63. Шаталов Никита Сергеевич

64. Шибутов Марат Максумович

65. Адамбек Кендебай Сарыбаевич

66. Сагинов Замир Садыкович

67. Жылкыбаева Ляззат Ауезхановна

68. Маралов Даурен Адильмырзаулы

69. Ниязалиев Нуржан Ауезович

70. Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич

71. Беркимбаев Берик Серикович

72. Найымбекова Айжан Избасхановна

73. Байбеков Шалкар Заманбекович

74. Базенов Айрат Базенович

75. Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

76. Мусылманбек Ерканат

77. Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна

78. Данагулов Ербол Жеткергенович

79. Елеусизова Бота Сериковна

80. Тенизбаев Нурбахыт Молдахметович

81. Амиргалиев Мадияр Орынтаевич

82. Хайруллин Арман Габидуллаевич

83. Хайруллиев Муса Карашаулы

84. Нургалиев Ербол Жолдаспекович

85. Ашимова Аяужан Турсынбековна

86. Тамабек Абилхаир Галымович

87. Ералиев Бекалы Ералиевич

88. Джансенгиров Арман Серикович

89. Щербаков Станислав Александрович

90. Баялышбаев Елдос Кайыркенулы

91. Тлемисов Турарбек Тлемисович

92. Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

93. Калыков Арман Кобыландынович

94. Дулатбеков Нурлан Орынбасарович

95. Рамазанова Наталья Сергеевна

96. Оспанов Шота Сабитбекович

97. Кожаниязов Серик Салаватович

98. Бакытбекулы Нуркен

99. Ералиев Магжан Абзалович

100. Урисбаев Аббат Жангирханович

101. Себасов Марат Бакбергенулы

102. Амантайулы Жаркынбек

103. Теренченко Илья Сергеевич

104. Токшылык Ерлан Бейсенулы

105. Семидоцких Елена Александровна

106. Жамалов Бауыржан Салдарович

107. Ергешбек Нурсадык Ергешбекович

108. Толыбаев Нурлан Алишерович

109. Жукебаев Алмат Отаубаевич

110. Абдикешов Алмат Жанболатович

Ранее сообщалось, что ЦИК объявил итоги выборов депутатов Курултая.

По итогам выборов депутатские мандаты распределились следующим образом:

Партия «Әділет» – 110 мандатов

Общенациональная социал-демократическая партия – 8 мандатов

Партия «Ауыл» – 10 мандатов

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 8 мандатов

Партия Respublica – 9 мандатов.

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