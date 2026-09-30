Токаев проведет встречи с руководством Баварии в Мюнхене
30 Сентября 2026, 14:45
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30 Сентября 2026, 14:4530 Сентября 2026, 14:45
229Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию прибыл в Мюнхен.
Сегодня Глава государства проведет встречи с руководством правительства и Ландтага Баварии, а также с представителями деловых кругов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии казахстанско-баварского технологического форума.
Ранее в Берлине Президент провел переговоры с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и встречи с руководителями крупных германских компаний.
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