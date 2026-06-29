Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана обсудили развитие стратегического партнерства и актуальные вопросы двусторонней повестки.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Глава государства поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо Туркменистана.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.
"Президент Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, основанного на многовековых узах дружбы, добрососедства и взаимного уважения", – говорится в сообщении Акорды.
Собеседники также подтвердили высокий уровень казахстанско-туркменских отношений и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия по ключевым направлениям.
В Акорде подчеркнули, что стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.
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