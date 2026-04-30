Токаев провел встречу с Сергеем Лавровым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает BAQ.kz.

Приветствуя главу российского внешнеполитического ведомства, Президент отметил поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Глава государства подчеркнул важность практической реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента России Владимир Путин, который запланирован на конец мая текущего года.

"Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран", - отметил Президент.

В свою очередь Сергей Лавров проинформировал о ходе подготовки визита.

Он отметил, что ключевые вопросы сотрудничества прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее в Астане в ходе переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым глава МИД России Сергей Лавров обозначил ключевые направления сотрудничества на евразийском пространстве.