Комитет по возврату незаконно приобретенных активов сумел взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 триллиона тенге, передает BAQ.kz.

Свыше одного триллиона из этой суммы поступили в доход государства. За счет средств Специального государственного фонда завершено и продолжается строительство по всей стране 434 социальных и коммунальных объекта на сумму 482 миллиарда тенге. В их числе 227 объектов водоснабжения, 183 – медицинских, 11 – образовательных, 5 – спортивных, 8 – инфраструктурных, включая реконструкцию аэропортов в Павлодаре, Аркалыке, Балхаше. Данные озвучил Глава государства в интервью газете "Turkistan".

"Работа продолжается. Она сопряжена с анализом активов, их законности, и стала частью повседневной деятельности уполномоченных органов. На первом месте – объективность и справедливость. Централизованная координация больше не нужна. Все механизмы налажены, теперь нужно идти дальше, в приоритете – защита прав инвесторов. Что касается владельцев активов, попавших под подозрение как "мутные", то многие из них изъявили желание инвестировать средства в страну. С ними заключены соглашения на сумму более пяти триллионов тенге. На эти деньги планируем реализовать инвестиционные и социальные проекты", - говорит Президент.

К примеру, среди них туристические, транспортно-логистические центры, проекты в горнорудном, металлургическом, энергетическом секторах. Разумеется, обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, особое внимание будет уделено сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также финансированию программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц. Перед Генеральной прокуратурой и Правительством сегодня стоит задача выполнения всех планов и договоренностей. Это критически важная работа.

Восстановление социальной справедливости через возврат незаконных активов – это не конъюнктура, не политическая пиар-акция, а принципиальная позиция государства, подчеркнул Президент. Речь не идет и не может идти об индульгенциях или закулисных договоренностях.

"Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые "предприниматели" пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников "политического режима", заявляют о нарушении своих прав как "инвесторов". Мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции. Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции", - рассказал Глава государства.

