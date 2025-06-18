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Токаев тепло проводил Си Цзиньпина домой

Руководители двух стран попрощались в столичном аэропорту

Сегодня, 09:59
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:59
Сегодня, 09:59
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает BAQ.KZ

На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран тепло попрощались, обменялись рукопожатиями и улыбками.

Поднявшись по трапу, Си Цзиньпинь в последний раз махнул рукой Токаеву на прощание.

Ранее Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане объявил о запуске ряда новых инициатив, направленных на укрепление регионального взаимодействия и поддержку социально-экономического развития стран Центральной Азии

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