Токаев тепло проводил Си Цзиньпина домой
Руководители двух стран попрощались в столичном аэропорту
Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
92Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает BAQ.KZ.
На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран тепло попрощались, обменялись рукопожатиями и улыбками.
Поднявшись по трапу, Си Цзиньпинь в последний раз махнул рукой Токаеву на прощание.
Ранее Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане объявил о запуске ряда новых инициатив, направленных на укрепление регионального взаимодействия и поддержку социально-экономического развития стран Центральной Азии
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