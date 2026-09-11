Токаев утвердил полномочия нового Аппарата Совета Безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил положения о Совете Безопасности Казахстана и его Аппарате, а также определил полномочия Заместителя Председателя Совбеза. Соответствующий указ подписал Глава государства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Одной из ключевых задач Совета Безопасности и его Аппарата станет всесторонний анализ глобальных угроз и вызовов, а также актуальной ситуации внутри страны.

Чем займется Заместитель Председателя Совбеза

Согласно указу, Заместитель Председателя Совета Безопасности будет контролировать исполнение актов и поручений Председателя Совбеза, а также решений самого Совета, в том числе принятых на оперативных совещаниях.

В его полномочия также войдет координация государственных органов и организаций по вопросам национальной безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка.

Отдельно закреплены направления, связанные с информационной и кибербезопасностью, использованием искусственного интеллекта, защитой персональных данных, противодействием коррупции и экономической преступности, а также гражданской защитой.

Кроме того, Заместитель Председателя Совбеза будет отвечать за международное взаимодействие по этим направлениям и координировать работу Аппарата Совета Безопасности.

Аппарат Совбеза стал самостоятельным госорганом

Аппарат Совета Безопасности определен как самостоятельный государственный орган, который непосредственно подчиняется и подотчетен Президенту Казахстана.

Его деятельность будет направлена на усиление контроля за рисками в сфере национальной безопасности, обеспечение устойчивости государственного управления и сопровождение исполнения решений Президента как Председателя Совбеза.

Новый орган также должен обеспечивать институциональную поддержку работы Совета Безопасности.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами внутренних дел стран ОТГ сообщил о создании Аппарата Совета Безопасности, отметив, что в его функции войдут анализ глобальных и национальных вызовов и координация работы в сфере национальной безопасности.