После завершения переговоров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил одну из главных достопримечательностей Алматы - гору Кок-Тобе, передает BAQ.KZ.

Видео встречи было опубликовано в Telegram-канале Борт N1.

"После переговоров с Антониу Гутерришем Глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе", - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы.