Токаев встретился с алматинцами на Кок-Тобе
В социальных сетях распространилось видео встречи.
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
108Фото: Telegram
После завершения переговоров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил одну из главных достопримечательностей Алматы - гору Кок-Тобе, передает BAQ.KZ.
Видео встречи было опубликовано в Telegram-канале Борт N1.
"После переговоров с Антониу Гутерришем Глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе", - говорится в сообщении канала.
Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы.
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