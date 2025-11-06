Токаев встретился с казахстанскими студентами в США
Сегодня, 04:06
147Фото: Акорда
В США президента Касым-Жомарта Токаева приветствовали казахстанские студенты, обучающиеся в американских вузах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства провел с ними краткую беседу и пожелал успехов в учебе и дальнейшей карьере. Ранее мы сообщали, что Токаев прибыл с визитом в Вашингтон, где его встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.
Завтра президент проведет переговоры с Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".
