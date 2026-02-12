Токаев выразил соболезнования Канаде после трагедии в школе
Сегодня, 18:50
Фото: Анадолу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической стрельбой в средней школе города Тамблер-Риджа, в результате которой погибли невинные люди, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана выразил солидарность с народом Канады, передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, включая нападавшего. Инцидент произошел в старшей школе города Тамблер-Ридж. Личность предполагаемого стрелка пока не раскрывается.
