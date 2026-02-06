Токаев выразил соболезнования Пакистану после теракта в Исламабаде
Сегодня, 20:33
101Фото: Associated Press © 2026 , Anjum Naveed
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту и Премьер-министру Пакистана, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана.
Ранее сообщалось, что в одной из мечетей в Исламабаде прогремел взрыв. По меньшей мере 31 человек погиб и более 169 получили ранения.
