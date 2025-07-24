Токаев выразил соболезнования Путину после авиакатастрофы в России
Казахстан скорбит вместе с Россией.
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
162Фото: Сергей Узаков / ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает BAQ.KZ.
Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу России, отметив, что Казахстан скорбит вместе с братским народом.
Ранее сообщалось, что самолёт с десятками людей разбился в России.
По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.
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