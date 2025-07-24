Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу России, отметив, что Казахстан скорбит вместе с братским народом.

Ранее сообщалось, что самолёт с десятками людей разбился в России.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.