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Токаев выразил соболезнования Путину после авиакатастрофы в России

Казахстан скорбит вместе с Россией.

Сегодня, 17:09
АВТОР
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Сергей Узаков / ТАСС Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
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Фото: Сергей Узаков / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу России, отметив, что Казахстан скорбит вместе с братским народом.

Ранее сообщалось, что самолёт с десятками людей разбился в России.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. 

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