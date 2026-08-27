Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий мощных селей в Китае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями мощных селей в автономном районе Сицзан.

Глава государства выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших.

Касым-Жомарт Токаев также выразил надежду, что пропавшие без вести граждане в скором времени смогут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, 26 августа на границе Непала и Китая произошло мощное наводнение. По последним данным, погибли не менее 157 человек, еще 579 туристов числятся пропавшими без вести, среди них 466 иностранцев.

Позже стало известно, что среди пропавших может находиться гражданка Казахстана. В МИД сообщили, что ее местонахождение пока не установлено, поиски продолжаются.