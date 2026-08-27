Местонахождение гражданки Казахстана, пропавшей после наводнения в Непале, пока не установлено, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, по предварительной информации, казахстанка находилась в составе туристической группы и пересекла границу из Непала в Китай.

«Текущее местонахождение нашей гражданки пока неизвестно. Ведутся поиски пропавших без вести. Казахстанские дипломаты продолжают работу с местными государственными органами», – сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что информация постоянно обновляется.

Напомним , наводнение произошло в Непале недалеко от границы с Китаем. По информации Euronews, мощный поток воды прошёл по горным долинам и населённым пунктам, разрушая дома, автомобили и инфраструктуру. Особенно серьёзно пострадал район Нувакот.

В пострадавшие районы были направлены армейские вертолёты, военные, полицейские и спасатели. Власти также предупредили жителей территорий возле реки о необходимости эвакуации.

По последним данным, в результате наводнения погибли по меньшей мере 157 человек. Ещё 579 туристов числятся пропавшими без вести, среди них 466 иностранцев из 28 стран.

По данным китайской стороны, в пограничный город Гьиронг направили не менее 574 спасателей. Поисковые работы осложняют сильный ветер, разрушенные дороги и слой грязи толщиной до полутора метров.

Точную причину наводнения специалисты смогут установить после получения более чётких спутниковых снимков.