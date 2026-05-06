Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на заводе в КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, передает BAQ.kz.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на пиротехническом заводе в китайской провинции Хунань. Президент Казахстана передал соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, вчера в китайском городе Люян провинции Хунань на фабрике Huasheng Fireworks произошёл взрыв, в результате которого погибли 21 человек и 61 получили ранения. По данным местных властей, инцидент произошёл около 16:40 по местному времени. На месте работали около 500 спасателей и спецтехника, включая роботов, из-за риска повторных взрывов.

Особую угрозу представляли склады с чёрным порохом, поэтому власти эвакуировали жителей ближайших районов. В районе были установлены зоны безопасности. Руководитель предприятия задержан, ведётся расследование.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил установить причины трагедии и усилить меры безопасности на опасных производствах.