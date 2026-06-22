Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП в промышленном центре Катара
Сегодня 2026, 19:43
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Сегодня 2026, 19:43Сегодня 2026, 19:43
156Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара.
Президент выразил глубокие соболезнования шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с трагическим происшествием в промышленном центре Рас-Лаффане, в результате которого множество людей получили ранения и пропали без вести.
– В этот трудный час мы солидарны с Катаром и выражаем поддержку усилиям, направленным на поиск и спасение людей. В случае необходимости Казахстан готов оказать любую помощь, – говорится в телеграмме.
Напомним, в Катаре произошел взрыв на ключевом газоперерабатывающем комплексе. В результате взрыва и последовавшего пожара пострадали не менее 54 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.
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