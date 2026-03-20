В адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав государств и международных организаций по случаю праздника Ораза айт, передает BAQ.KZ

Среди них — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также свои поздравления направили представители Ближнего Востока, включая Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и Правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Поздравительные телеграммы поступили и от Короля Иордании Абдаллы II, Президента Палестины Махмуда Аббаса, Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, Премьер-министра Индии Нарендры Моди и Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Кроме того, Токаева поздравили представители международных организаций, включая Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хиссейна Брахима Таха, Генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева и Генерального директора ИСЕСКО Салима бен Мухаммеда Аль-Малика.

Поздравления продолжают поступать.