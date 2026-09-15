Токаева встретили с почетным караулом в резиденции президента Кореи

В резиденции Президента Республики Корея в Сеуле состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Южную Корею с государственным визитом.

Глава государства и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён представили друг другу членов официальных делегаций двух стран.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

В ходе церемонии прозвучали государственные гимны Казахстана и Республики Корея.

Также Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корея с государственным визитом.

Президент прибыл в Республику Корея с государственным визитом.