Токаева встретили с почетным караулом в резиденции президента Кореи
15 Сентября 2026, 16:24
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15 Сентября 2026, 16:2415 Сентября 2026, 16:24
104Фото: Акорда
В резиденции Президента Республики Корея в Сеуле состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Южную Корею с государственным визитом.
Глава государства и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён представили друг другу членов официальных делегаций двух стран.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
В ходе церемонии прозвучали государственные гимны Казахстана и Республики Корея.
Также Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корея с государственным визитом.
Президент прибыл в Республику Корея с государственным визитом.
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