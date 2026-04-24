В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. В ходе заседания подсудимая Эльмира Толегенова выступила с обращением к суду, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Мы полностью осознаем всю ответственность за произошедшее. Для себя мы сделали большие выводы, это стало для нас жизненным уроком. Мы искренне раскаиваемся, что нарушили закон. Прошу отнестись снисходительно и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, для меня и моего супруга», – сказала она.

Также в последний момент Толегенова заявила о намерении заключить процессуальное соглашение с прокурором.

После этого в судебном заседании был объявлен перерыв.

Ранее в суде подсудимая Толегенова не смогла явиться в суд из-за ухудшения самочувствия перед началом процесса. По информации, озвученной в ходе заседания, Толегеновой стало плохо незадолго до суда, в связи с чем адвокат обвиняемых не успела предоставить суду соответствующие документы.

Напомним, блогерам Жанабылову и Толегеновой предъявлены обвинения по нескольким статьям. В частности, следствие подозревает их по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное предпринимательство, а также по статье 218 - легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём.

Напомним, дело блогеров связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети. Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам. По данным следствия, подсудимые использовали свою популярность и доверие аудитории для привлечения участников к платным продуктам и активностям. Ранее их деятельность уже рассматривалась в административном порядке по статье о проведении лотереи без статуса оператора. Дело рассматривается в суде в открытом режиме, где допрашиваются свидетели и изучаются материалы дела.