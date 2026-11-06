Только для женщин: в новых поездах Stadler до Семея сохранили женский вагон

В новых поездах Stadler, которые с 13 ноября начнут ходить из Астаны в Семей, будет женский вагон. Билеты в него продают только женщинам, а обслуживают пассажирок только проводницы.

Сервис сохранили на маршруте №153/154 «Нурлы жол – Семей», где он работал и раньше, сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Первый рейс нового состава из столицы в Семей запланирован на 13 ноября 2026 года.

В женском вагоне могут ехать и мальчики до семи лет. Цена билета такая же, как в обычном вагоне той же категории.

Купить билет можно на сайте bilet.railways.kz или в кассах вокзалов. При покупке онлайн женский вагон помечен буквами «ЖН».

Подробности можно узнать по бесплатному номеру 1433.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что билеты на новые поезда Stadler из Астаны в Алматы и Семей уже поступили в продажу.