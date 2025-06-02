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  • 2 Июня, 15:33
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Толпа фанатов заполонила аэропорт Барселоны из-за Димаша Кудайбергена

Димаша Кудайбергена с восторгом встретили в аэропорту Барселоны.

Сегодня, 14:30
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Кадр видео Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: Кадр видео

Известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген прибыл в Барселону, где его встречала внушительная толпа поклонников. Видео с импровизированной фан-встречи артист опубликовал на своей странице в Instagram, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как десятки людей выстроились в очередь, чтобы увидеть певца, получить автограф и сделать совместное фото. Димаш, как всегда, не отказал в общении и с теплотой отнёсся к своим поклонникам. После непродолжительной, но душевной встречи фанаты проводили его до машины, на которой он отправился в отель.

Ожидается, что в ближайшие дни в Барселоне состоится официальная фан-встреча с артистом, на которую приедут его поклонники из разных стран Европы.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген запускает музыкальное шоу в Китае.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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