Подросток попал в больницу после конфликта с двумя взрослыми акмолинцами
Мать заявила, что подростка избили двое мужчин.
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В социальных сетях появилось обращение жительницы Акмолинской области, которая заявила об избиении ее 15-летнего сына двумя взрослыми мужчинами.
По словам матери, инцидент произошел во время отдыха. Женщина утверждает, что к подростку подошла незнакомка и потребовала говорить на казахском языке. После того как мальчик ответил, что не владеет языком, в его адрес якобы последовали оскорбления. Позднее, по ее словам, к конфликту присоединились двое мужчин 26 и 60 лет, которые нанесли подростку телесные повреждения.
В результате несовершеннолетний был госпитализирован с травмами, включая сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа со смещением.
В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что инцидент произошел 28 июня на территории Целиноградского района.
"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в этот же день было возбуждено уголовное дело.
В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта", – ответили в ведомстве.
Ведомство убедительно просит граждан доверять официальным источникам информации.
Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.
Ранее группа подростков с кастетом избила сверстников в Астане.
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