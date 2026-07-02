Подросток попал в больницу после конфликта с двумя взрослыми акмолинцами

В социальных сетях появилось обращение жительницы Акмолинской области, которая заявила об избиении ее 15-летнего сына двумя взрослыми мужчинами.

По словам матери, инцидент произошел во время отдыха. Женщина утверждает, что к подростку подошла незнакомка и потребовала говорить на казахском языке. После того как мальчик ответил, что не владеет языком, в его адрес якобы последовали оскорбления. Позднее, по ее словам, к конфликту присоединились двое мужчин 26 и 60 лет, которые нанесли подростку телесные повреждения.

В результате несовершеннолетний был госпитализирован с травмами, включая сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа со смещением.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что инцидент произошел 28 июня на территории Целиноградского района.

"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в этот же день было возбуждено уголовное дело.



В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта", – ответили в ведомстве.

Ведомство убедительно просит граждан доверять официальным источникам информации.



Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.

Ранее группа подростков с кастетом избила сверстников в Астане.

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