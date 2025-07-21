В ответ на редакционный запрос BAQ.KZ Министерство здравоохранения Республики Казахстан предоставило информацию о наиболее распространённых заболеваниях среди детей и подростков до 18 лет. Ведомство также обозначило ключевые экологические, социальные и поведенческие факторы, которые влияют на рост заболеваемости, включая проблемы с питанием, стресс, малоподвижный образ жизни и снижение уровня вакцинации.

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний у детей и подростков Министерство здравоохранения называет респираторные инфекции, болезни пищеварительной системы, аллергические реакции, нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы психического здоровья и инфекционные болезни, предотвращаемые вакцинацией.

"Респираторные инфекции: вирусные и бактериальные инфекции верхних дыхательных путей, включая грипп и пневмонию. Заболевания пищеварительной системы: гастрит, гастроэнтерит и другие расстройства, часто связанные с неправильным питанием. Аллергические заболевания: аллергический ринит, астма и экзема. Болезни опорно-двигательного аппарата: сколиоз и другие нарушения осанки, особенно у подростков. Проблемы психического здоровья: депрессия, тревожность и другие психические расстройства, которые часто встречаются среди подростков", — сообщили в Минздраве.

Также ведомство перечислило основные факторы, влияющие на заболеваемость среди детей. Это экология, образ жизни, питание, уровень вакцинации, социально-экономическое положение и психосоциальные факторы.

"Загрязнение воздуха, воды и почвы в некоторых регионах Казахстана может негативно сказываться на здоровье детей. Неправильное питание, недостаток физической активности, злоупотребление гаджетами и малоподвижный образ жизни способствуют ожирению и проблемам с опорно-двигательным аппаратом", — отмечает Минздрав.

В министерстве подчеркнули, что в последние годы в Казахстане наблюдается рост хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, дыхательной системы, сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни.

"Изменение образа жизни — увеличение потребления высококалорийной пищи, богатой питательными веществами, и снижение физической активности. Психоэмоциональное напряжение и стрессовые жизненные ситуации могут привести к ухудшению здоровья. Недостаточная осведомлённость о значении профилактики и регулярных медицинских обследований также является фактором риска", — подчеркнули в Минздраве.

Для предотвращения роста таких заболеваний в Казахстане реализуется ряд профилактических мер, включая пропаганду здорового питания, физической активности, отказ от вредных привычек и регулярные медосмотры.

Ранее мы уже писали о том, какие заболевания чаще всего диагностируются среди пожилых людей в Казахстане.

Напомним, в Казахстане в борьбе с туберкулёзом активно применяются цифровые технологии и современные методы диагностики. По всей стране установлено 148 аппаратов, способных выявить заболевание всего за два часа. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях.