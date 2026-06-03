Трагедия на Аль-Фараби: могут ли ужесточить наказание за смертельные ДТП

В Министерстве внутренних дел готовы рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Об этом на заседании Мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, отвечая на вопрос депутата Мурата Абенова, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе обсуждения законопроекта об амнистии депутат Мурат Абенов заявил, что в целом поддерживает документ, однако обратил внимание на статьи, связанные с ДТП, в результате которых люди получают тяжелые увечья или погибают.

По его словам, на фоне резонансных аварий, в том числе трагедии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, у общества возникают опасения, что виновные в подобных ДТП могут рассчитывать на смягчение наказания.

"Амнистию однозначно поддерживаем. Но когда документ пришел, я увидел, что по 345-й статье Уголовного кодекса, предусматривающей совершение аварии с наличием жертв, она тоже оказалась в списке. На фоне резонансной аварии, которая произошла в Алматы на улице Аль-Фараби, когда водитель ехал на скорости 219 километров в час и трое ребят погибли, у людей возникают вопросы", – сказал депутат.

Мурат Абенов отметил, что поддержал предложение не распространять амнистию на таких лиц. По его мнению, ДТП, совершенные в состоянии опьянения или на экстремально высокой скорости, должны рассматриваться как более тяжкие преступления.

"Если человек садится за руль пьяным и наносит увечья, если он на скорости 250 километров в час едет по центру города, он уже потенциально может убить людей. Может, пора перевести такие составы в разряд тяжких преступлений? Тогда люди задумаются", – заявил депутат.

Отвечая на вопрос, Санжар Адилов сообщил, что МВД совместно с депутатами уже проводило работу по этой теме в рамках рабочей группы и профильного комитета.

По его словам, в правоприменительной практике необходимо разграничивать составы правонарушений. Статья 345 УК касается дорожно-транспортных происшествий без квалифицирующего признака, связанного с алкогольным или наркотическим опьянением.

"Что касается статьи 346, здесь, в стенах Парламента, два года назад были приняты серьезные изменения. Были введены новые составы, статья оптимизирована, она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", – сообщил заместитель министра.

Санжар Адилов добавил, что вопрос по статье 345, части первой и второй, будет взят в работу.

"На площадке Министерства юстиции в рамках межведомственной рабочей группы мы начали работу. Ваш запрос принимаем в работу и вместе с коллегами, вместе с вами будем дальше работать", – сказал он.

Таким образом, МВД готово продолжить обсуждение возможного ужесточения ответственности за ДТП с тяжкими последствиями на площадке Министерства юстиции.

Ранее в Министерстве внутренних дел обозначили свою позицию по вопросу возможного смягчения наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ведомство выступило против любых послаблений для водителей, лишенных прав за такие нарушения.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, позиция МВД по данному вопросу остается неизменной.

"Позиция Министерства внутренних дел непоколебима. Любые послабления недопустимы", – заявил он на заседании Мажилиса.

В МВД подчеркнули, что нетрезвое вождение представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан и остается одной из причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.