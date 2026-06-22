На территории тяговой подстанции ЭЧЭ-16 станции Астана произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

От поражения электрическим током погиб 43-летний электромеханик Сауранбек Каден. У мужчины остались супруга и семеро детей.

В АО "НК "ҚТЖ" подтвердили факт происшествия и сообщили о начале расследования.

"По факту несчастного случая, произошедшего 14 июня 2026 года на тяговой подстанции станции Астана, проводится расследование в установленном порядке. Обстоятельства и причины происшествия будут определены по результатам работы комиссии. До завершения расследования комментарии относительно причин случившегося преждевременны", — ответили в компании на запрос редакции.

В КТЖ также отметили, что оказывают необходимое содействие в проведении расследования и выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

По итогам работы комиссии будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Костанайской области погиб работник.