Трагедия на объекте КТЖ: погиб 43-летний электромеханик
По факту несчастного случая на тяговой подстанции станции Астана проводится расследование, причины трагедии устанавливает специальная комиссия.
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На территории тяговой подстанции ЭЧЭ-16 станции Астана произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
От поражения электрическим током погиб 43-летний электромеханик Сауранбек Каден. У мужчины остались супруга и семеро детей.
В АО "НК "ҚТЖ" подтвердили факт происшествия и сообщили о начале расследования.
"По факту несчастного случая, произошедшего 14 июня 2026 года на тяговой подстанции станции Астана, проводится расследование в установленном порядке. Обстоятельства и причины происшествия будут определены по результатам работы комиссии. До завершения расследования комментарии относительно причин случившегося преждевременны", — ответили в компании на запрос редакции.
В КТЖ также отметили, что оказывают необходимое содействие в проведении расследования и выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
По итогам работы комиссии будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что на предприятии в Костанайской области погиб работник.
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