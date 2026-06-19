Работник погиб на предприятии в Костанайской области
Сегодня 2026, 17:03
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Сегодня 2026, 17:03Сегодня 2026, 17:03
146Фото: Istockphoto
В городе Рудном Костанайской области электросталеплавильном цехе ремонтно-механического металлопрокатного завода ТОО "ERG Service" произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.
Сообщается, что трагедия произошла во время выполнения работ на сталеплавильной печи. Погибший работал шихтовщиком.
О случившемся уведомлены уполномоченные государственные органы. В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин происшествия.
В компании выразили соболезнования семье и близким погибшего.
"Коллектив и руководство компании приносят глубокие соболезнования родным и близким сотрудника. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.
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