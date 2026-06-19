Работник погиб на предприятии в Костанайской области

Сегодня 2026, 17:03
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Istockphoto Сегодня 2026, 17:03
Сегодня 2026, 17:03
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Фото: Istockphoto

В городе Рудном Костанайской области электросталеплавильном цехе ремонтно-механического металлопрокатного завода ТОО "ERG Service" произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.

Сообщается, что трагедия произошла во время выполнения работ на сталеплавильной печи. Погибший работал шихтовщиком.

О случившемся уведомлены уполномоченные государственные органы. В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин происшествия.

В компании выразили соболезнования семье и близким погибшего.

"Коллектив и руководство компании приносят глубокие соболезнования родным и близким сотрудника. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от ERG SERVICE (@erg_service)

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