В Атырау после смертельного ДТП с участием первоклассницы у школы планируют установить «лежачие полицейские» и принять дополнительные меры безопасности. Об этом пишутв социальных сетях очевидцы, передает BAQ.KZ.

Решение об установке искусственных неровностей принято после трагедии, произошедшей 6 апреля.

Жители района утверждают, что проблема безопасности на этом участке поднималась и ранее, однако меры были приняты только после гибели ребёнка.

По их словам, акимат был осведомлен о рисках для школьников, но ситуация долгое время оставалась без должного внимания.

Напомним, утром 6 апреля в Атырау возле школы погибла первоклассница.

По предварительной информации, около 07:45 водитель автомобиля Toyota Hiace 1974 года рождения совершил наезд на девочку 2018 года рождения, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм ребёнок скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В департаменте полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными вблизи школ и пешеходных переходов.