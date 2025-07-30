  • 30 Июля, 22:02

Трагедия в Алматы: стали известны первые подробности гибели студентки

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 20:59
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Трагедия в Алматы: стали известны первые подробности гибели студентки Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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В Алматы раскрываются первые подробности трагического инцидента, произошедшего на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Напомним, с 14-го этажа здания ректората выбросилась молодая девушка — студентка вуза.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать семейные обстоятельства. В настоящее время следственные органы продолжают работу по установлению точных мотивов и обстоятельств произошедшего.

Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело.

Полиция призывает граждан воздержаться от распространения неподтверждённой информации и доверять только официальным источникам.

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