В Алматы раскрываются первые подробности трагического инцидента, произошедшего на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Напомним, с 14-го этажа здания ректората выбросилась молодая девушка — студентка вуза.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать семейные обстоятельства. В настоящее время следственные органы продолжают работу по установлению точных мотивов и обстоятельств произошедшего.

Управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело.

Полиция призывает граждан воздержаться от распространения неподтверждённой информации и доверять только официальным источникам.