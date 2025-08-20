В акимате Абайской области рассказали подробности о пострадавших в результате ДТП детях, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Погибшим детям было от 2 до 7 лет. Пострадавшим – от 6 до 9 лет.

"Как стало известно, пострадавшие – дети из двух семей. Двое из погибших детей приехали из села Жангызтобе Жарминского района в гости к бабушке и дедушке, один ребенок был жителем Урджарского района. Среди пострадавших двое детей – из Урджарского района, один – из Жарминского", – сказали в пресс-службе ведомства.

Акимат области оказывает всю необходимую помощь семьям погибших в организации похорон. Также будет предоставлена психологическая и материальная поддержка.

На месте происшествия под координацией заместителя акима области создана специальная рабочая группа. Ситуация находится на особом контроле руководства области.

Напомним, во вторник, 19 августа, около 16:00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Водителя сразу задержали и отправили в районный изолятор временного содержания. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

