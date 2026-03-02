Трагедия в Щучинске: пострадавшие обеспечены лекарствами и оборудованием
В Управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили о текущей помощи пострадавшим после недавней трагедии в Щучинске, передает BAQ.KZ.
По словам главы Управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека, всем пострадавшим оказывается круглосуточная помощь.
1 марта утром вместе с заместителем акима области Алтынай Амреновой были осмотрены пациенты областной многопрофильной больницы. Их состояние тяжёлое, но стабильное. Четыре человека находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, у двух из них крайне тяжёлое состояние.
«Все силы направлены на оказание помощи. В Акмолу прибыли анестезиологи-реаниматологи и эфферентологи из Астаны, они проводят процедуры гемофильтрации. Все необходимые расходные материалы, лекарства и оборудование есть в достаточном количестве», — отметил глава управления.
Он подчеркнул, что помощь оказывается в полном объёме под контролем акимата Акмолинской области и Министерства здравоохранения.
Напомним, после взрыва в Щучинске объявлен срочный сбор донорской крови.
