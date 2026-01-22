Администрация школы вызвала бригаду скорой медицинской помощи. По данным ведомства, после первого урока, во время перемены, состояние ученика 9 "Г" класса резко ухудшилось - сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования Алматинской области.

О случившемся экстренно сообщили отцу школьника. Мать ребенка проживает отдельно. В момент происшествия рядом с подростком находилась его бабушка - учитель географии данной школы, сообщили в управлении образования Алматинской области.

