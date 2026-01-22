Девятиклассник скончался прямо во время урока в Каскелене
В городе Каскелен в средней школе №47 имени Каныша Сатбаева скончался ученик 9-го класса.
Администрация школы вызвала бригаду скорой медицинской помощи. По данным ведомства, после первого урока, во время перемены, состояние ученика 9 "Г" класса резко ухудшилось - сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования Алматинской области.
О случившемся экстренно сообщили отцу школьника. Мать ребенка проживает отдельно. В момент происшествия рядом с подростком находилась его бабушка - учитель географии данной школы, сообщили в управлении образования Алматинской области.
Напомним, что В Карагандинской области пересматривают подходы к профилактике суицидов среди детей и подростков.
