Девятиклассник скончался прямо во время урока в Каскелене

В городе Каскелен в средней школе №47 имени Каныша Сатбаева скончался ученик 9-го класса.

Фото: архив ИА БМК

Администрация школы вызвала бригаду скорой медицинской помощи. По данным ведомства, после первого урока, во время перемены, состояние ученика 9 "Г" класса резко ухудшилось - сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования Алматинской области. 

О случившемся экстренно сообщили отцу школьника. Мать ребенка проживает отдельно. В момент происшествия рядом с подростком находилась его бабушка - учитель географии данной школы, сообщили в управлении образования Алматинской области. 

