В жилом комплексе "Арыстан" в Астане произошёл несчастный случай: один из лифтов сорвался во время проведения ремонтных работ. Внутри кабины находились сотрудники обслуживающей организации. В результате один человек погиб, передаёт BAQ.KZ.

По информации Управления жилья и жилищной инспекции города, в доме установлены 16 лифтов (по два в каждом подъезде). С момента заселения их обслуживала компания ТОО "Эколифт", на работу которой неоднократно поступали жалобы жильцов.

"После вмешательства районного акимата и выездных проверок застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года сменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT". Однако на момент несчастного случая из 16 лифтов только 6 были введены в эксплуатацию и официально учтены, остальные 10 – не работали", - говорится в сообщении управления.

Ранее специализированным межрайонным экономическим судом Астаны застройщик был обязан устранить выявленные дефекты и запустить лифты. Неисполнение судебного решения привело к возбуждению исполнительного производства.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия.

Жильцы дома неоднократно жаловались на неисправность лифтов и несоблюдение сроков ввода их в эксплуатацию, что в итоге обернулось трагедией.