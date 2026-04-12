Трагический пожар в Астане: возбуждено уголовное дело после гибели троих детей
По итогам расследования будет дана правовая оценка.
В Астане возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре, произошедшем ночью в одном из жилых комплексов, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Департаменте полиции города. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет дана правовая оценка.
На месте происшествия сотрудники полиции оцепили территорию и освободили двор жилого комплекса от припаркованных автомобилей для беспрепятственного проезда спецтехники.
Позже полиция опубликовала записи с видеорегистраторов сотрудников, одними из первых прибывших на место. На кадрах видно, как они сразу приступили к эвакуации жильцов.
Напомним, пожар произошёл в ночь на 12 апреля в 21-этажном жилом доме по улице Туркестан. Возгорание началось в квартире на 15-м этаже. Внутри были обнаружены тела троих детей.
Спасатели также эвакуировали женщину, которую с ожогами доставили в больницу. С верхних этажей были спасены 20 человек, ещё около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.
