Президент США Дональд Трамп отправил своих представителей в Москву и Киев для проведения параллельных консультаций по финализации американского мирного плана из 28 пунктов по Украине. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, спецпосланник Стив Уиткофф прибыл в Россию, где должен провести встречу с президентом Владимиром Путиным и обсудить доработанный проект соглашения. Параллельно министр армии США Дэниел Дрисколл, которого Трамп назначил переговорщиком по Украине, ведёт консультации с украинской стороной в Киеве.

Трамп заявил, что первоначальный документ, подготовленный США, был дополнен предложениями Москвы и Киева.

"Изначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учётом предложений обеих сторон. Осталось всего несколько пунктов, вызывающих разногласия", – написал он.

Позднее, общаясь с журналистами на борту президентского самолёта, Трамп уточнил, что встреча Уиткоффа с Путиным может состояться уже на следующей неделе. По его словам, к переговорам может присоединиться Джаред Кушнер, который также "участвует в процессе".

Президент США сообщил, что рассчитывает лично встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако такая встреча состоится только при условии, что финальная сделка по завершению войны будет согласована или находится на заключительном этапе.

Ранее, 23 ноября, делегации США, Украины и ряда европейских стран провели встречу в Женеве, где обсуждалась американская версия плана. По данным европейских участников, сторонам удалось согласовать часть спорных положений документа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил поздно вечером 25 ноября, что провёл телефонный разговор с Дэниелом Дрисколлом и рассчитывает на его визит в Киев в ближайшие дни.

Как писало американское издание Axios, Владимир Зеленский стремится встретиться с Дональдом Трампом "как можно скорее" для финального согласования американско-украинских договорённостей. По данным источников, встреча может состояться уже в День благодарения, который США отмечали 27 ноября.