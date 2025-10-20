Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Колумбии Густаво Петро поощряет массовое производство наркотиков и назвал его "незаконным нарколидером". Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, производство наркотиков в Колумбии стало крупнейшей отраслью экономики страны, а основная цель — "массовая продажа продукции в США". Он обвинил Петро в бездействии и заявил, что американские субсидии Колумбии лишь усиливают проблему.

"Президент Густаво Петро из Колумбии - это незаконный нарколидер, который активно поощряет массовое производство наркотиков как на больших, так и на малых плантациях по всей стране", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что с 19 октября США прекращают любую финансовую помощь Колумбии, а если власти страны не примут меры против наркобизнеса, Вашингтон "сделает это сам — и это не будет по-доброму".

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что власти страны намерены предпринять правовые меры после инцидента, в результате которого американские военные уничтожили катер, принадлежавший колумбийскому рыболову.