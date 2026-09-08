Трамп назвал условие для снижения цен на бензин в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что цены на бензин в стране могут значительно снизиться после окончания конфликта с Ираном.

По его словам, стоимость топлива сначала может опуститься до трех долларов за галлон, а в дальнейшем – ниже двух долларов.

Что заявил Трамп

Американский президент связал возможное снижение цен на бензин с завершением конфликта с Ираном.

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что после окончания войны цены на нефть «резко упадут», вслед за чем снизится стоимость топлива и других товаров.

По его прогнозу, бензин в США может подешеветь до трех долларов за галлон, а в конечном итоге – ниже двух долларов.

Почему цены выросли

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне конфликта между США и Ираном. Из-за эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Перебои с поставками оказали давление на цены на энергоносители. В результате стоимость топлива выросла в большинстве стран мира.

Сколько стоит бензин сейчас

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США сейчас составляет около 4,1 доллара за галлон, то есть примерно за 3,8 литра.

Таким образом, прогноз Трампа о снижении стоимости до двух долларов за галлон предполагает существенное падение цен относительно нынешнего уровня.

Когда может подешеветь бензин

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не знает, когда цены на бензин в стране вновь начнут снижаться.

При этом конфликт между США и Ираном пока остается неурегулированным. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее стороны вновь обменялись ударами.

Снижение цен на нефть и бензин, по версии Трампа, напрямую связано с завершением конфликта и восстановлением стабильных поставок энергоресурсов через ключевые транспортные маршруты.

Ранее сообщалось, что цены на нефть утром 8 сентября продолжают расти.

Стоимость Brent достигла $97,55 за баррель, прибавив около 0,57%. Фьючерсы торгуются в районе $97,56.

За неделю Brent выросла примерно на 3,1%, за месяц – почти на 16,8%.