Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран направить корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить безопасность одного из ключевых морских маршрутов мира, передает BAQ.kz.

Трамп написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, к обеспечению безопасности пролива могли бы присоединиться Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые зависят от поставок энергоресурсов через этот маршрут.

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район, чтобы Ормузскому проливу больше не угрожала опасность», — заявил Трамп.

Он также отметил, что несмотря на ослабление военного потенциала Ирана, страна все еще может атаковать морские пути с помощью дронов, мин или ракет.

Ормузский пролив считается одним из важнейших энергетических маршрутов мира. Через него проходит около 20% мировой нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа.

Позиция Ирана

Ранее представители Ирана заявляли, что могут полностью перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта с США и Израилем.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини сообщил, что иранские вооруженные силы готовы не допустить вывоза нефти из региона.

«Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволят экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления», — заявил Наини.

По его словам, Тегеран также готов расширить масштабы конфликта и будет самостоятельно определять сроки его завершения.

Военная напряженность в регионе

На фоне напряженности Иран также прокомментировал присутствие американских военных кораблей в регионе.

По словам представителя КСИР, иранские военные ожидают прибытия в Ормузский пролив американского авианосца Gerald R. Ford.

Другой авианосец США — Abraham Lincoln — сейчас находится более чем в тысяче километров от региона.