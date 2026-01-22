Помощник – Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл детали беседы Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, передает BAQ.KZ.

– Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям. Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла".

В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира, – написал Руслан Желдибай в своем телеграме-канале.