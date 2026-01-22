  • 22 Января, 18:24

Трамп поблагодарил Токаева за поддержку Совета мира

Сегодня, 17:38
АВТОР
Фото: Акорда

Помощник – Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл детали беседы Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, передает BAQ.KZ.

– Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям. Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла".

В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира, – написал Руслан Желдибай в своем телеграме-канале.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев  подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа. 

Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран. 

Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп. 

Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.

