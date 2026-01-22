Трамп поблагодарил Токаева за поддержку Совета мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Помощник – Пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл детали беседы Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, передает BAQ.KZ.
– Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям. Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла".
В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира, – написал Руслан Желдибай в своем телеграме-канале.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.
Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп.
Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.
Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.
Самое читаемое
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
- Приставания в общественных местах бьют рекорды в Казахстане